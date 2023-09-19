НАПК проверяет обстоятельства выезда за границу водителя и мужа главы Харьковского облсовета

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет информацию о выезде за границу водителя и мужа главы Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко и проводит мониторинг образа ее жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова, передает "Думка" .

"Мы проводим мониторинг образа жизни в отношении председателя Харьковского областного совета по сообщениям, размещенным в СМИ. И эта же информация поступила к нам в письменном виде от заявителей", - заявил Новиков.

Как известно, недавно бывший народный депутат Украины от Радикальной партии Олег Ляшко Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что муж председателя Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко бизнесмен Виталий Луценко осенью прошлого года выезжал за границу вместе с водителем своей жены на служебном авто.

По его данным, 5 октября 2022 года водитель председателя Харьковского областного совета Валерий Ключко, под видом волонтера, внесенного в систему "Путь", на служебном автомобиле Skoda Super B, номерной знак АХ 0044 не отвез Виталия Луценко из Харькова в аэропорт города Кишинев, пересекая Государственная граница в пункте пропуска Могилев-Подольский.

Во Франции, по словам Мосийчука, муж Егоровой Луценко "подписывал документы о покупке акций и назначении его президентом компании MIDI AU SOLEIL, владеющей рестораном на набережной Канн".

Он отметил, что, по данным французских реестров, Виталий Луценко – резидент Франции и совладелец и бенефициар компании LE FOLIE'S, владеющей ночным клубом-рестораном в Ницце под названием No Name.

Сама Егорова-Луценко заявила, что представители запретной в Украине партии ОПЗЖ пытаются ее скомпрометировать. При этом она не опровергала публично высказанную Мосийчуком информацию.