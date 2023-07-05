НАПК должен понести ответственность за превышение полномочий, - юрист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог юриста, управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего.

По его словам, создание НАПК списков компаний – "международных спонсоров войны" - не предусмотрено законом, поэтому нередко носит избирательный характер.

"Есть компании, которые продолжают работать в России (Leroy Merlin, Raiffaisen) - и при этом странным образом к ним нет никаких претензий в Украине. Такие двойные стандарты удивляют. Вы либо всех гоняете, либо делаете по крайней мере какую-то правовую базу, какие-то критерии определяете. Потому что сейчас есть вариант санкций СНБО, но параллельно появилась куча структур, которые по своему усмотрению отбирают и стигматизируют компании за их якобы причастность к рынку агрессора или капиталов из РФ или что-то еще. Это создает очень нездоровую обстановку внутри страны", - отмечает юрист.

По его словам, по закону НАПК имеет исчерпывающий перечень функций: формирование антикоррупционной политики, проверка деклараций чиновников, проверка законодательных актов на коррупционные риски.

"НАПК публикует различные списки - это свободное творчество, они не имеют никакой юридической силы. Это очень "пахнет" уголовной статьей "превышение полномочий", - предупреждает юрист.

По его мнению, такими действиями чиновники отпугивают от Украины международные компании.

"Нормальный человек из страны с нормальной правовой традицией даже не подумает, что украинские чиновники могут просто придумать себе функционал и "клепать", какие им захочется документы", - объясняет юрист и добавляет, что в отдельных случаях может возникнуть вопрос даже о достаточно серьезной ответственности за подрыв обороноспособности страны.

Например, создание препятствий для поставки критического для армии оборудования, как это было с внесением в список спонсоров войны брендов Hikvision и Dahua - поставщиков видеокамер для отечественных дронов.

"Эта история вообще должна быть квалифицирована как государственная измена и подрыв обороноспособности государства. НАПК создает искусственные препятствия для сборки необходимых армии отечественных дронов, перекрывая ввоз в Украину критически необходимых компонентов для их производства. Абсолютно деструктивная позиция", - отмечает Загородний и напоминает, что за аналогичной статьей был привлечен к ответственности чиновник Минобороны за коррупцию по поставкам продовольствия для армии.

Напомним, ранее Сергей Позняк заявил, что действия НАПК срывают производство различных типов ударно-разведочных дронов для ВСУ, в том числе в пределах государственных проектов United24, подрывающего обороноспособность Украины.

Экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что черные списки стали коррупционной кормушкой для чиновников НАПК, которые помогают некоторым хитроумным рейдерам путем административного вмешательства переделить в свою пользу рынки и чужой бизнес.