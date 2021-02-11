Назаров: системи сповіщення громадян про НС впроваджено ще у 2017, їх треба використовувати

Технічні рішення, які забезпечують термінове інформування громадян про надзвичайні ситуації, було розроблено у колаборації міської влади столиці та бізнесу ще кілька років тому. У зв'язку зі складними погодними умовами в Україні останніми днями, відповідну систему сповіщення треба перезапустити та активно використовувати.

Про це написав голова ініціативи SmartCity.UA Юрій Назаров, коментуючи колапс на дорогах, у своєму блозі на НВ Бізнес.

"Сьогодні їхав на південь України і збентежений ситуацією на дорогах. Київ паралізовано: дорога зранку на роботу у деяких жителів столиці декілька годин. Затори - 10 балів", - написав Юрій Назаров.

Голова Smart City нагадав, що масштабний проект зі сповіщення киян про надзвичайні ситуації було реалізовано ще у 2017 році, коли він очолював один з департаментів КМДА.

"Щоб кияни не виїжджали на авто та були готові до погодних катаклізмів, ще 2017 року ми спільно з мобільними операторами почали розробку системи смс-сповіщення. Використовували також Телеграм, Вайбер та Месенджер Фейсбук. Майже рік велись переговори із представниками мобільних операторів з вирішення організаційних та фінансових питань. Раніше ми повідомляли про негоду, про заборону в'їзду великогабаритного транспорту до міста, інформували про перекриття доріг та про ситуацію на дорогах. Сьогодні ж кияни не отримали жодного повідомлення", - розповів Назаров.

За його словами, зважаючи на те, що міська влада Києва планувала повідомляти не тільки про надзвичайні ситуації "непереборної сили", а й, наприклад, про аварії на трубопроводах, було обговорено і різні умови відправки повідомлень.

"Систему інформування було створено коштом міського бюджету, а її розпорядником є Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)", - підкреслив Юрій Назаров.

"Всі рішення вже готові та випробувані - потрібно лише їх "підняти" і знову запустити. Сподіваємось, влада буде ними користуватись. Адже питання громадського сповіщення - це питання національної безпеки", - додав голова Smart City.

Також він нагадав про портал clean.kyivcity.gov.ua, де в режимі онлайн можна побачити, де працює комунальна техніка.

"Місцеве керівництво має доступ до інформації про кількість та причини не активованої техніки, а також має можливість підключитись до системи відеоспостереження і в режимі реального часу перевірити якість прибирання. Для відслідковування виходу транспорту та контролю рівня витратних матеріалів, на всю техніку було встановлено GPS трекери та бортові комп’ютери. Дані відображаються на спеціальному порталі", - роз'яснив Назаров.

Існуючий алгоритм оповіщення населення, який 4 роки тому було створено у Києві, вже давно і успішно використовується в Нідерландах, Греції, Литві, Румунії та інших країнах. Там де діє Європейська служба громадського сповіщення EU-Alert, яка сповіщає населення про надзвичайні ситуації через мобільний зв’язок.