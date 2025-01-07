Самые важные авто прошлого: ТОП-5 этапных моделей

Покупая сегодня самую модную и совершенную модель, мы поддерживаем новые технологии, дизайнерские тренды и поиски маркетологов. И таким образом участвуем в техническом прогрессе. Узнав, за что голосовали своим кошельком автомобилисты прошлых лет, мы поймем, почему наши машины сегодня такие, а не другие.

Benz Patent Motor-Wagen, 1886 г.

Первый в мире автомобиль Карл Бенц строил долго и упорно, целых двенадцать лет. И при этом сознательно имел в виду индивидуальный транспорт нового типа, способный стать товаром и пригодный для всеобщего потребления. Кажется странным (посмотрите еще раз на год выпуска машины), но его основные инженерные решения дожили до наших дней. Уже тогда у Бенца был поршневой четырехтактный двигатель, жидкостное охлаждение, искровое зажигание, отдельный газораспределительный механизм, трансмиссия с дифференциалом и сцеплением и даже реечный рулевой механизм. Колеса имели мягкую подвеску на упругих элементах, были тормоза и для управления направлением служило переднее колесо - правда, сначала одно. В качестве горючего был выбран распространенный и перспективный с точки зрения массового производства продукт - бензин.

Ford T, 1908 - 1927 гг.

Эту машину неизменно хвалят, но при том приписывают ей целую кучу вещей, к которым она не имеет отношения. А ее главная заслуга в том, что она задала миру стандарт общедоступного автомобиля - дешевого и при том абсолютно адекватного. До наступления эпохи "Форд Т" все машины были примерно такими же с точки зрения комфорта и практичности, но из-за высокой цены доступными только богачам. При том что Model T был доступен каждому рабочему фордовских заводов, на которых ее производили.

Секрет этой машины прежде всего в ее технике. Каждая ее деталь изначально проектировалась с оглядкой на низкую себестоимость и массовое производство. И при этом нельзя сказать, что конструкция была сугубо бюджетной и пользователь был очень ограничен в чем-то. Поэтому неудивительно, что это детище великого Генри Форда было растиражировано в количестве 15 миллионов экземпляров и продавалось по всему миру.

Fiat Topolino, 1936 - 1955 гг.

Не то чтобы это был маркетинговый аналог вышеупомянутого "Форда", но определенное концептуальное сходство в них просматривается. Эта симпатичная машинка показала европейцам, что можно объединить в одной модели доступность, компактность и практичность. И этой триединой идее была полностью подчинена конструкция малыша. Причем едва ли не больше всего усилий конструктор Данте Джакоза уделил двигателю. Несмотря на малый объем, 570-кубовый моторчик имел аж 4 цилиндра, что дало ему мощность, динамику и выносливость. Но действительно впечатляющими были размеры двигателя, который получился рекордно коротким - 38 см. Благодаря чему он поместился... продольно и сразу за бампером, спереди радиатора и спереди передней оси. Это позволило при малых габаритах авто сделать в нем довольно просторный салон.

VW Kafer, 1938 - 2003 гг.

Еще один народный автомобиль, причем во всех смыслах. Заслуга "Жука" перед мировым автопромом - в несравненной надежности при демократичной цене. Машина выпущена тиражом 21,5 млн. штук, продавалась по всему миру на протяжении 65 лет и выпускалась параллельно со своей собственной реинкарнацией: стилизованный под легенду Volkswagen New Beetle начали выпускать еще в 1998-м. Если коротко: Volkswagen Kafer имел низкую цену, полноценный четырехместный салон и знаменитое немецкое качество. Этого удалось достичь опять-таки благодаря рациональной, специально созданной конструкции и правильно подобранным материалам. Вероятно, немалая доля успеха самой массовой машины в истории человечества также в харизматичном дизайне Volkswagen Type 1.

Morris Mini, 1959 - 2000 гг.

Если говорить с точки зрения инженерии, на сегодня это пока последний автомобиль нашей цивилизации - ничего принципиально нового после "Мини" человечество не изобрело. Как по нам, это вторая (после Ford T) революционная модель мирового автопрома. Чтобы создать компактную и недорогую машину нового поколения, конструктор Алек Иссигонис использовал передний привод - уже известный на то время тип компоновки. Но впервые в мировой практике он установил двигатель поперечно и сверху трансмиссии - объединив его в единый блок с коробкой передач. Новый тип передней подвески (свечная) дал для этого дополнительное пространство.

В результате всех усилий маленькая машинка длиной 3,05 м получила вполне адекватный четырехместный салон и отдельный багажник. По подобной концепции построено, вероятно, не менее 90% автомобилей, которые мы сегодня видим на наших дорогах.

Если коротко

Конечно, если кто-то скажет, что наш список этапных моделей не полный, он будет прав. Наверное, в список стоило бы добавить и первый серийный внедорожник 4х4 Bantam BRC, и первый хэтчбек Renault 4, и кого-нибудь из абсолютно безотказных "японцев", и какой-нибудь народный спорткар от MG или Chevrolet... Но оставим эти разыскания до следующего раза - это уже будет совсем другая история.