Самое лучшее отношение украинцы демонстрируют к партиям Притулы, Зеленского и Кличко, - опрос

Среди всех партий наиболее позитивно украинцы относятся к политическим силам, возглавляемым Сергеем Притулой, Владимиром Зеленским и Виталием Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос , проведенный Американским Национальным демократическим институтом (NDI).

Согласно опросу, "очень позитивно" или "позитивно" к условной партии, возглавляемой Сергеем Притулой, относятся 49% украинцев. К партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.

На третьем месте симпатий украинцев - партия "УДАР Виталия Кличко". К ней очень позитивно или позитивно относятся 27% украинцев.

Самое плохое отношение украинцев к ОПЗЖ - лишь 6% поддержки при 66% негативного отношения.

Социологическое исследование "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проведено Национальным демократическим институтом с 4 по 16 января 2023 года.

Полевые работы выполняли социологи Киевского интернационального института социологии. В опросе, который проводился по телефону с использованием программного обеспечения CATI, приняли участие 2508 респондентов.

Случайная погрешность национальной выборки не превышает 2,2%.