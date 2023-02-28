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Самое лучшее отношение украинцы демонстрируют к партиям Притулы, Зеленского и Кличко, - опрос

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Вторник 28 февраля 2023 14:32
Самое лучшее отношение украинцы демонстрируют к партиям Притулы, Зеленского и Кличко, - опрос Фото: Сергей Притула, Виталий Кличко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Среди всех партий наиболее позитивно украинцы относятся к политическим силам, возглавляемым Сергеем Притулой, Владимиром Зеленским и Виталием Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Американским Национальным демократическим институтом (NDI).

Согласно опросу, "очень позитивно" или "позитивно" к условной партии, возглавляемой Сергеем Притулой, относятся 49% украинцев. К партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.

На третьем месте симпатий украинцев - партия "УДАР Виталия Кличко". К ней очень позитивно или позитивно относятся 27% украинцев.

Самое плохое отношение украинцев к ОПЗЖ - лишь 6% поддержки при 66% негативного отношения.

Самое лучшее отношение украинцы демонстрируют к партиям Притулы, Зеленского и Кличко, - опрос

Социологическое исследование "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проведено Национальным демократическим институтом с 4 по 16 января 2023 года.

Полевые работы выполняли социологи Киевского интернационального института социологии. В опросе, который проводился по телефону с использованием программного обеспечения CATI, приняли участие 2508 респондентов.

Случайная погрешность национальной выборки не превышает 2,2%.

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Владимир Зеленский Сергей Притула Виталий Кличко
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