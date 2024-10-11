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Самый дорогой внедорожник Lexus превратили в гибрид: раскрыты характеристики авто

Пятница 11 октября 2024 13:50
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Самый дорогой внедорожник Lexus превратили в гибрид: раскрыты характеристики авто Фото: самый дорогой внедорожник Lexus превратили в гибрид (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил Lexus LX 700h – новую топ-версию флагманского внедорожника и первый гибрид в истории модели LX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Lexus.

Автомобиль приводится в движение гибридной системой i-Force Max, применяемой на рамных моделях Toyota Tundra и Sequoia. Она включает 3,4-литровый бензиновый мотор и десятиступенчатый "автомат", между которыми встроен тяговый электромотор. Совокупная отдача системы составляет 464 л.с. и 790 Нм.

Гибридная система увеличила снаряженную массу внедорожника на 120 кг (до 2780 кг). Немалая часть пришлась на тяговую батарею, расположенную под полом багажника рядом с обычным 12-вольтовым аккумулятором. Они находятся в водонепроницаемом отсеке, что позволяет преодолевать брод глубиной до 700 мм.

Самый дорогой внедорожник Lexus превратили в гибрид: раскрыты характеристики авто

Новый внедорожник сможет продолжать движение даже при неисправности всей гибридной системы.

Кроме того, инженеры доработали платформу GA-F. Чтобы компенсировать увеличенную массу силовой установки, появились усиленные задние опоры бензинового двигателя. Доработанные подушки крепежа кузова к раме снизили вибрации, а дополнительные усилители в передней части кузова улучшили управляемость авто.

Гибрид Lexus LX 700h, ожидаемо, станет самым дорогим в гамме, но цены на новинку пока не объявлены.

Самый дорогой внедорожник Lexus превратили в гибрид: раскрыты характеристики авто

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