ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самые грязные предметы в больнице, от которых нужно держаться подальше

Четверг 07 декабря 2023 08:00
UA EN RU
Самые грязные предметы в больнице, от которых нужно держаться подальше Места скопления бактерий в медучреждении (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Сандул

Посещая медицинское учреждение, мы точно не рассчитываем, что вдобавок к жалобе на здоровье, с которой пришли, можем подхватить новую болезнь. Парадокс, но в больнице нужно быть осмотрительными, ведь заведение в течение дня посещают десятки больных.

РБК-Украина со ссылкой на наблюдение врача-эпидемиолога Екатерины Сояк рассказывает, какие предметы в медицинских учреждениях являются потенциальным источником инфекций и что с этим делать.

Ручки двери, перила, кнопки лифта

К ним ежедневно прикасаются много людей, в том числе носителей инфекций. В каждом заведении - своя микрофлора, но чаще всего на таких поверхностях "живут" довольно опасные патогены, например золотистый стафилококк, устойчивый ко многим антибиотикам; кишечная палочка; ацинетобактерии - возбудители гнойных инфекций, которые могут вызвать менингит и пневмонию.

Комната ожидания и коридор

Основное правило безопасности в этих местах - соблюдение дистанции. Следует держаться от других пациентов на расстоянии не менее 1 метра и дезинфицировать руки после контакта со всеми предметами, даже мебелью, где также скапливается немало бактерий.

Телефон

Мы часто прикасаемся к телефону и в медицинском учреждении, поэтому руками переносим на него бактерии с других поверхностей. Следовательно, после посещения больницы телефон нужно обработать антисептиком.

Медицинское оборудование

Стетоскопы, датчики УЗИ и другие не одноразовые медицинские изделия должны обрабатываться после каждого пациента. Поэтому обязательно спросите медработника о дезинфекции.

Какой выход?

Большинство из нас во время пандемии COVID-19 приучились всюду в общественных местах иметь при себе антисептик. Это полезная привычка. И особенно важно взять антисептик с собой в больницу и обработать руки после посещения кабинета врача, лаборатории или манипуляционной.

В коридорах медучреждений обычно есть диспенсеры с дезинфектантами, так что можно воспользоваться ими, если свой антисептик вы забыли дома.

Важный пункт - тщательное мытье рук с мылом. Эта простая манипуляция уменьшает количество вредоносной микрофлоры на руках. Мыть руки нужно и в больнице, и после поездки в общественном транспорте или посещения уборной, и обязательно - перед едой.

Медицинские работники обязаны соблюдать гигиену рук, чтобы не распространять вредоносную микрофлору. Не стесняйтесь напомнить об этом, если видите, что врач или медсестра пренебрегли данным правилом и не помыли руки после предыдущего пациента.

Недавно мы рассказывали о самых грязных предметах, к которым вы прикасаетесь каждый день.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарні бактерії
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО