Самые большие тропические ледники в Индонезии могут исчезнуть к 2026 году: чем это грозит

Из-за погодных условий Эль-Ниньо два из немногих в мире тропических ледников в Индонезии, которым более 12 тысяч лет, тают с большой скоростью. К 2026 году или даже раньше они могут исчезнуть полностью.

Как отмечается, тропические ледники Индонезии тают, поскольку погодные условия Эль-Ниньо вызывают сухой и жаркий климат.

Индонезия, где расположена треть мировых тропических лесов после Бразилии и Конго, ожидает, что сухой сезон может занять до октября, поскольку Эль-Ниньо увеличивает риск лесных пожаров и угрожает запасам чистой воды.

По данным экспертов, такое тихоокеанское погодное явление может повлечь за собой в этом году самый сухой сезон, который в последний раз случался в 2019 году. Кроме того, они грозят существованию тропическим ледникам страны юго-восточной Азии, которым насчитывается 12 тысяч лет.

"За последние несколько лет ледники значительно утончались, изменившись с 32 метров в 2010 году до восьми метров в 2021 году, а их общая ширина упала с 2,4 км в 2000 году до 230 метров в 2022 году", - рассказал эксперт Дональди Пермана.

Таяние тропических ледников может нарушить региональную экосистему и спровоцировать повышение глобального уровня моря в течение десяти лет, однако остановить это фактически невозможно.

Что такое Эль-Ниньо

Явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья вызваны естественной изменчивостью климата. Это цикл, который имеет две фазы: теплую, известную как Эль-Ниньо, и холодную - Ла-Нинья, когда пассаты дуют очень сильно с запада, вызывая снижение экваториальных температур. Когда эти температуры достигают ниже нормы уровней, обычно встречающейся на поздних осенних и ранних зимних этапах, эффект пульсации ощущается во всех частях света, вызывая засухи, штормы или наводнения.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья проходят каждые 2-7 лет, обычно длятся от 9 до 12 месяцев и оказывают широкое влияние на погоду во всем мире. Эль-Ниньо 2015/2016 годов было одним из самых сильных за всю историю наблюдений.