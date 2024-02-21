Крупнейшие банки Китая перестали обслуживать компании РФ, что попали под санкции
Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
ICBC, CCB и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае. Банки уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с начала января 2024 года. Отмечается, что операции с неподсанкционными кредитными организациями продолжаются.
По данным источника в российском банке, ICBC и CCB отклоняют все поступающие от российских подсанкционных финансовых организаций платежи, вне зависимости от системы, через которую они идут – SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS. Отмечается, что китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой кредитных организаций.
Стоит отметить, что Китай не вводил против РФ и российских компаний санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Но многие китайские компании вынуждены придерживаться санкционной политики стран Запада, желая избежать вторичных санкций и намереваясь сотрудничать с США и ЕС.
Новый пакет санкций против РФ
Напомним, в январе в ЕС начали обсуждать 13-й пакет санкций против России. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
По информации западных СМИ, в пакет не будут добавлять новые ограничения на импорт российской продукции.
При этом несколько дней назад стало известно, что послы ЕС все еще не согласовали 13-й пакет санкций. По данным Financial Times, его блокирует Венгрия.
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