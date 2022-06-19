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Повінь у Туреччині: перекрита траса на столицю, утворилися багатокілометрові затори

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Анкара, Неділя 19 червня 2022 05:36
Повінь у Туреччині: перекрита траса на столицю, утворилися багатокілометрові затори Повінь у Туреччині стала причиною багатокілометрових заторів (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Траса національного значення Афьонкарахісар-Анкара, що пролягає із Заходу країни в центральну частину, перекрита для руху автомобільного транспорту через повінь, причиною якої стали рясні опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Через зупинку руху підтопленими ділянками автодороги затори з транспортних засобів розтягнулися на 15 кілометрів. Дорожні бригади зміцнюють узбіччя і намагаються відвести потоки води від дорожнього полотка.

Раніше в Туреччині заявили, що можна сформувати безпечні маршрути без розмінування українських портів. Щоб вивезти зерно, потрібен безпечний морський коридор.

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