Обучение в автошколе для людей с инвалидностью: что нужно для поступления

Как и в любом учебном заведении для поступления в автошколу необходимо подготовить пакет документов. Одним из главных документов к поступлению является медицинская справка, ведь к обучению в автошколах не допускаются лица, имеющие противопоказания для управления транспортными средствами категории "В".

Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Заместитель министра рассказала, что из-за войны количество лиц с инвалидностью растет не только среди защитников и защитниц, но и среди гражданских. Вместе с тем, МВД стремится охватить и тех людей, которые получили инвалидность еще до войны, или имеют врожденную инвалидность и уже давно намерены стать водителем.

"Именно поэтому мы создали не просто автошколы, а комплексную государственную услугу, которая будет способствовать адаптации этой категории населения к управлению транспортными средствами. Вместе с тем, мы хотим охватить и тех людей, которые получили инвалидность еще до войны или имеют врожденную инвалидность и уже давно намерены стать водителем", - отметила Павличенко.

Она сообщила, что для того, чтобы стать студентом автошколы, необходимо подготовить пакет документов. Это в частности:

заявление на имя директора автошколы;

копия паспорта;

цветная фотография 3,5x4,5;

копия ИНН;

медицинская справка.

"Также одним из важнейших документов к поступлению является медицинская справка, поскольку к обучению в автошколах допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами категории "В", - отметила заместитель министра.

Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.

Проект реализует Министерство внутренних дел в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.

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