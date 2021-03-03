ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Навального відправили у в'язницю, що постачає силовикам труси

Новость на русском → Покров, Середа 03 березня 2021 02:26
Навального відправили у в'язницю, що постачає силовикам труси Фото: Олексій Навальний (instagram)
Автор: Артур Родивилов

Виправна колонія №2 в Покрові Володимирської області Росії, в яку був доставлений опозиціонер Олексій Навальний, постачає Федеральній службі виконання покарань (ФСВП) чоловічу спідню білизну. У 2018 році колонія отримала контракт.

Про це повідомляє The Insider.

У 2018 році колонія отримала контракт від Управління ФСВП у Володимирській області на постачання чоловічих сорочок, трусів і кальсонів, повідомило видання у вівторок, 2 березня.

За його даними, сума контракту на постачання 4 тисяч трусів, кальсонів і 1,6 тисячі чоловічих сорочок склала 821 тисячу рублів (10 тисяч доларів - ред.). Придбати вироблені в колоніях Володимирській області речі можна не тільки за держконтрактом.

На сайті регіонального УФСВП можна знайти каталог з сувенірами, взуттям та одягом, які виробляються місцевими ув'язненими.

В кінці лютого стало відомо, що Навальний доставлений у виправну колонію в Покрові.

Суд Москви визнав законним рішення Симоновського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний.

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Нагадаємо, Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Навальный тюрьма
NEWS
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді