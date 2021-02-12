Нацрада взялася за телеканал "НАШ" через заперечення в ефірі Азаровим агресії РФ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через слова екс-прем'єра України Миколи Азарова про непричетність Росії до війни на Донбасі.

Зазначається, що Микола Азаров, який вів діалог із ведучими програми "Марафон" Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій, заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території ОРДЛО.

Біглий екс-прем'єр покладає відповідальність за збройну агресію РФ проти України на Збройні сили України. "Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України", - заявили в Нацраді.

Також у виступі Азарова виявили неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

Ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію.

Відомство підкреслило, що оскільки співрозмовник, запрошений до участі в програмі, є постійним учасником передач телеканалу "НАШ", його позиція з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії. За оцінкою Нацради, це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації.

"Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння", - йдеться в повідомленні регулятора.

Національна рада планує безвиїзну перевірку ТОВ "НАШ 365" у період із 26 лютого по 12 березня 2021 року. Вона хоче з'ясувати дотримання телеканалом законодавчих вимог абзацу четвертого частини другої статті 6; пунктів а), в) та з) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"; частини першої статті 28 Закону України "Про інформацію".

Також мовника зобов’язали у термін до 2 березня 2021 року надати Національній раді документи і матеріали, необхідні для проведення перевірки.