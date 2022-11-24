Нацполиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов
Фото: чат-бот работает в мессенджере Telegram (Carl Court/Getty Images)
Национальная полиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов. Пользователям гарантируется анонимность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
Сообщается, что чат-бот запустил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из числа бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot. Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в освобожденной Херсонской области задержали уже 41 подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами.
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