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Нацполиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов

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Киев, Четверг 24 ноября 2022 05:21
Нацполиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов Фото: чат-бот работает в мессенджере Telegram (Carl Court/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Национальная полиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов. Пользователям гарантируется анонимность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

Сообщается, что чат-бот запустил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из числа бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot. Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в освобожденной Херсонской области задержали уже 41 подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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