Нацполиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов

Национальная полиция запустила чат-бот для поиска предателей и коллаборантов. Пользователям гарантируется анонимность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram .

"Сообщить о приверженцах "русского мира", в том числе из числа бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot . Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в освобожденной Херсонской области задержали уже 41 подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами.

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