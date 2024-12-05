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Нацполиция проверяет, законно ли работники АРМА получили группу инвалидности

Четверг 05 декабря 2024 15:03
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Нацполиция проверяет, законно ли работники АРМА получили группу инвалидности Фото: Нацполиция проверяет, законно ли работники АРМА получили группу инвалидности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Скандал с фиктивными инвалидами, ранее всколыхнувший прокуратуру, теперь задел Агентство по розыску и менеджменту активов. Национальная полиция проверяет законность получения групп инвалидности должностными лицами АРМА во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

Полиция открыла уголовное производство 25 октября по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия работники МСЭК могли организовать выдачу фальшивых справок об инвалидности некоторым должностным лицам АРМА. В рамках расследования правоохранители обратились в суд с просьбой получить доступ к медицинским документам сотрудников агентства, которым была установлена группа инвалидности.

Полиция проверяет пять должностных лиц агентства. В текстах постановлений их личные данные скрыты, однако, по информации УНН, среди них – советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Ранее разразился скандал из-за большого количества прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области. По предположениям журналистов, они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрытие коррупционных схем руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы.

Этот скандал привел к ликвидации МСЭК, а также к масштабным проверкам их решений. Кроме того, в отставку ушел генеральный прокурор Андрей Костин.

Если подозрения о том, что сотрудника АРМА незаконно получили группу инвалидности, подтвердятся, то для Елены Думы ситуация может закончиться аналогично случаю с Костиным. Скандал с подчиненными, имеющими отношение к «покупке» справок, способен разрушить ее репутацию как управленца и привести к отставке.

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Национальная полиция АРМА
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