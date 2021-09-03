Суд зобов'язав нацполіцію перекваліфікувати провадження у справі про напад на Порошенка

Печерський районний суд столиці зобов‘язав райуправління Нацполіції зареєструвати кримінальне провадження щодо скоєння нападу на п’ятого президента Петра Порошенка за статтею 346 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Київради, генерала СБУ Віктора Кононенка.

Кононенко також оприлюднив Ухвалу суду.

"Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого президента України Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча", - розповів Кононенко.

За його словами, цим не лише створюються підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджується факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти.

"Рухаємося далі, доки покровителі у владі не почнуть "здавати" своїх "зелених тітушок", а суд не розставить всі крапки у вигляді справедливих вироків для замовників і організаторів цього злочину", - додає Кононенко.

Він також подякував активістам, які допомогли оперативно ідентифікувати учасників нападу.

"Дякую всім! Без Вашої допомоги ми не змогли б зібрати стільки інформації про нападників! Разом ми сила!" - резюмує депутат Київради.

Як відомо, 28 серпня адвокати Порошенка, свідки злочину народний депутат Максим Саврасов та Віктор Кононенко подали до Печерського суду скаргу на бездіяльність поліції.

"Це ганебний напад на п’ятого президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів. І примушує Нацполіцію замість передбаченого законом складу злочину, а саме 346 статті ККУ, що передбачає відповідальність за напад на політичного діяча, на лідера опозиції, зробити з цього випадку звичайне хуліганство", - пояснив адвокат Ігор Головань.

За словами адвоката Іллі Новікова, це сталося саме через політичну діяльність Петра Порошенка, а не тому, що якась дивна людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити.

"Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, незважаючи на всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена, - наголосив Новіков.