Нацплан щодо скорочення викидів не запрацював у 2021 році через відсутність фінансування, - Мінекології

Нацплан щодо скорочення викидів не запрацював в поточному році через відсутність механізмів його фінансування. Зараз уряд працює над їх розробкою.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

"Ми проводимо зараз зустрічі, щоб з’ясувати шлях, по якому будемо рухатися, про виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Є певні напрацювання. Дійсно, не були вчасно зроблені кроки, які мали бути зробленими, в частині фінансування цих планів", - повідомив Абрамовський.

За його словами, уряд нині займається розробкою механізмів фінансування заходів Нацплану і найближчим часом їх представить.

"Ми плідно співпрацюємо зі всіма стейкхолдерами, які причетні до виконання цього плану. Я думаю, що найближчим часом разом з Міненерго ми розробимо певні механізми", - сказав Абрамовський.

