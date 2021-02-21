Нацплан щодо скорочення викидів не запрацював у 2021 році через відсутність фінансування, - Мінекології
Нацплан щодо скорочення викидів не запрацював в поточному році через відсутність механізмів його фінансування. Зараз уряд працює над їх розробкою.
Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.
"Ми проводимо зараз зустрічі, щоб з’ясувати шлях, по якому будемо рухатися, про виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Є певні напрацювання. Дійсно, не були вчасно зроблені кроки, які мали бути зробленими, в частині фінансування цих планів", - повідомив Абрамовський.
За його словами, уряд нині займається розробкою механізмів фінансування заходів Нацплану і найближчим часом їх представить.
"Ми плідно співпрацюємо зі всіма стейкхолдерами, які причетні до виконання цього плану. Я думаю, що найближчим часом разом з Міненерго ми розробимо певні механізми", - сказав Абрамовський.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Нацплан щодо скорочення викидів був затверджений попередніми урядами без економічного обґрунтування та розрахунків, тому екомодернізація енергопідприємств має початися з 2023 року.
Своєю чергою заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив про необхідність якнайшвидше визначитись з джерелами фінансування заходів Нацплану щодо скорочення викидів.
В протилежному випадку Україна матиме ще більший дефіцит електроенергії в системі вже наступного року, адже доведеться вимикати енергоблоки якщо на них не буде встановлене дороговартісне очисне обладнання. А втрата такого обсягу теплової генерацій - це пряма загроза енергетичної безпеки країни.
За підрахунками Міністерства енергетики на екологізацію енергетичної сфери потрібно понад 4,1 млрд евро.
Своєю чергою народний депутат, член парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко наголосила, що виконання Нацплану зі скорочення викидів необхідно починати з найбільш реалістичних заходів щодо екомодернізацій.
Депутат зареєструвала постанову, де закликає уряд як найшвидше розробити механізми фінансування заходів Національного плану з скорочення викидів.