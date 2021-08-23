В Нацкорпусі прокоментували конфлікт з поліцією в Черкаській області

Поліція не пропустила групу ветеранів полку "Азов" на відкриття арт-об’єкту "Серце України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Національного Корпусу".

Зокрема, в прес-службі заявили, що ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити президенту кілька питань. Натомість правоохоронці не допустити їх на місце зустрічі з президентом.

В ході сутичок поліція затримала 6 осіб.

"Поліція взяла ветеранів у кільце і розпочала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом", - написав керівник Черкаської обласної організації Нацкорпусу Дмитро Кухарчук з місця події.

Нацкорпус також опублікував фото та відео з місця подій, де видно як правоохоронці затримують частину учасників акції.

"Люди, які воювали на Донбасі за право українців піднімати синьо-жовтий стяг, на День Українського прапору сидять в автозаках", - заявив керівник центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін.

Наразі затриманих відпустили.