В Нацкорпусі прокоментували конфлікт з поліцією в Черкаській області
Поліція не пропустила групу ветеранів полку "Азов" на відкриття арт-об’єкту "Серце України".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Національного Корпусу".
Зокрема, в прес-службі заявили, що ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити президенту кілька питань. Натомість правоохоронці не допустити їх на місце зустрічі з президентом.
В ході сутичок поліція затримала 6 осіб.
"Поліція взяла ветеранів у кільце і розпочала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом", - написав керівник Черкаської обласної організації Нацкорпусу Дмитро Кухарчук з місця події.
Нацкорпус також опублікував фото та відео з місця подій, де видно як правоохоронці затримують частину учасників акції.
"Люди, які воювали на Донбасі за право українців піднімати синьо-жовтий стяг, на День Українського прапору сидять в автозаках", - заявив керівник центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін.
Наразі затриманих відпустили.
Як повідомлялося, 22 серпня група ветеранів "Азову" намагалася пройти на ветеранський форум у Києві, щоб поставити питання Зеленському, однак поліція їх не пропустила, а організатори відмовили у реєстрації.