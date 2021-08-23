ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Нацкорпусі прокоментували конфлікт з поліцією в Черкаській області

Новость на русском →
Черкаси, Понеділок 23 серпня 2021 17:02
В Нацкорпусі прокоментували конфлікт з поліцією в Черкаській області Фото: поліція не пропустила групу ветеранів полку "Азов" на відкриття арт-об'єкту (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція не пропустила групу ветеранів полку "Азов" на відкриття арт-об’єкту "Серце України".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби "Національного Корпусу".

Зокрема, в прес-службі заявили, що ветерани, які прийшли на захід, хотіли поставити президенту кілька питань. Натомість правоохоронці не допустити їх на місце зустрічі з президентом.

В ході сутичок поліція затримала 6 осіб.

"Поліція взяла ветеранів у кільце і розпочала штовханину - розбили техніку і залили ветеранів сльозогінним газом", - написав керівник Черкаської обласної організації Нацкорпусу Дмитро Кухарчук з місця події.

Нацкорпус також опублікував фото та відео з місця подій, де видно як правоохоронці затримують частину учасників акції.

"Люди, які воювали на Донбасі за право українців піднімати синьо-жовтий стяг, на День Українського прапору сидять в автозаках", - заявив керівник центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін.

Наразі затриманих відпустили.

Як повідомлялося, 22 серпня група ветеранів "Азову" намагалася пройти на ветеранський форум у Києві, щоб поставити питання Зеленському, однак поліція їх не пропустила, а організатори відмовили у реєстрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азов
NEWS
На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі
На Кримській платформі ухвалили спільну декларацію. Закликають РФ до конструктивної участі
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу