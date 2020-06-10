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Нацкорпус анонсував акцію протесту через розгляд справи за позовом Сивохи

Новини » Політика     10.06.2020 - 18:48
Нацкорпус анонсував акцію протесту через розгляд справи за позовом Сивохи
Фото: Сергій Сивохо (РБК-Україна)

В партії звернулися до українських націоналістів із закликом прийти до Печерського суду

Печерський районний суд Києва 12 червня розглядатиме позов колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохи, поданий проти ветеранів ООС, за участі яких відбулася штовханина під час презентації національної платформи примирення та єдності. У зв'язку з цим, представники партії “Національний корпус” анонсував акції протестів під будівлею суду, щоб забезпечити "справедливий розгляд справи".

Про це йдеться у відеозверненні, що було опубліковане в Telegram-каналі Нацкорпусу, передає РБК-Україна.

“До Печерського районного суду у якості потерпілого викликаний Сивохо С. А., який, по суті, звинувачує захисників України, ветеранів російсько-української війни у вчиненні протидії російській диверсії у самому центрі Києва. На жаль, при владі Зеленського - це злочин. А ветеранів тепер звинувачують у тому, що не втримали у вертикальному положенні ватного сепаратиста Сивоху”, - сказано у відеозверненні.

Нацкорпус також звернувся до українських патріотів та націоналістів із закликом прийти до Печерського суду 12 червня о 14:30, щоб підтримати ветеранів та висловити протест діям влади на Донбасі.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року у Києві мала відбутися презентація Національної платформи примирення і єдності, ініціатором створення якої виступив тодішній радник секретаря РНБО Сергія Сивохо. На заході були присутні активісти “Національного Корпусу” – зокрема, керівник київського осередку партії Сергій Тамарін, ветерани Юрій Капля та Олександр Демидов.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України АзовСергей СивохоРНБО
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