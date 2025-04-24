Национализация "Укрнефтебурения" может повлиять на восстановление Украины, - Forbes

Национализация частных энергетических компаний с конфискацией активов без участия собственников, замена руководства и распределение прибыли в пользу государства вызвали волну судебных исков и беспокойство инвесторов. На фоне энергетического кризиса такие шаги правительства могут стоить доверия, в котором оно остро нуждается для послевоенного восстановления.

"Возникла проблема, которая, возможно, свидетельствует о том, что украинское правительство незаконно конфискует активы частных компаний, работающих в газовой, нефтяной и минеральной сферах, для интересов центрального правительства в Киеве и отдельных влиятельных лиц. Если это правда, такой подход может привести к длительным судебным процессам, сдерживать будущие частные инвестиции в Украине и ограничить возможности страны по производству энергии, когда она особенно нужна", - говорится в статье.

Отмечается, что "Укрнефтебурение" когда-то была одной из трех крупнейших частных компаний по добыче нефти и газа в стране. Она занималась разработкой крупнейшего месторождения в Украине - Сахалинского газоконденсатного месторождения. До вторжения РФ в Украину это месторождение обеспечивало 5% общего производства природного газа в Украине.

"Тогда начались проблемы. В 2023 году украинское правительство начало действия по конфискации "Укрнефтебурения", начиная с решения Киевского суда об изъятии доли в компании, заявив, что "Укрнефтебурение" является важным свидетелем в деле, к которому она не имела отношения. К 2024 году правительство заменило руководство компании, полностью взяло "Укрнефтебурение" под государственный контроль, провело корпоративное собрание для принятия решений об изменении состава компании, внесло изменения в устав компании и распределило более 20 млн долларов активов компании в качестве дивидендов, которые попали в государственную казну Украины. Оригинальное руководство и акционеры "Укрнефтебурения" не участвовали в этих процессах", - пишет Forbes.

Как говорится в статье, JKX Oil and Gas Group, британские акционеры "Укрнефтебурения", подали около двадцати исков в украинские суды, но доверие к независимости украинской судебной системы низкое, а рассмотрение дел идет очень медленно.

Акционеры "Укрнефтебурения" сообщили Forbes, что обратились к международным юридическим фирмам по подаче исков на сумму более 1 миллиарда долларов компенсации.

"К сожалению, пока суды не спешат принять решение в пользу справедливости и верховенства права, учитывая административное давление со стороны заинтересованных сторон в органах власти. Были созданы новые законы ретроспективно, и искусственные обоснования национализации были придуманы для легитимизации процесса. Это не вопрос государственной политики - это откровенный грабеж, замаскированный под высокие лозунги", - заявил Андрей Пасишник, генеральный директор JKX Oil and Gas Group.

На фоне постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины действия против частных энергетических компаний выглядят нелогичными. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы природного газа в Украине сократились до лишь 12% от их общей емкости, по сравнению с 56% в остальной Европе.

"Принятие мер против собственной энергетической отрасли во время экзистенциальной угрозы выглядит необычно, но это поднимает важный вопрос: настолько ли коррупция в Украине является эндемичной, что она угрожает будущему самого государства? В феврале JKX Oil and Gas Group сообщила об обысках, проведенных правоохранительными органами, и о клеветнической кампании в Украине, которая, вероятно, имела целью создать юридические основания для возбуждения уголовного дела. Обыски без судебных ордеров были проведены в офисах ее дочерней компании, Полтавской нефтяной компании, а также в домах ее руководителей, некоторые из которых являются гражданами США", - говорится в материале.

Также автор статьи отмечает, что независимо от того, исчезли ли большие суммы американской помощи, репутация Украины как страны, где процветает коррупция, что подтверждается ее действиями против собственного энергетического сектора, значительно вредит инвестиционному климату.

"Это происходит в то время, когда Украина нуждается в максимальном количестве иностранных инвестиций. Если правительство не сможет убедить инвесторов в безопасности их средств, проблемы Украины могут только начаться", - говорится в статье.