ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нацбанк опустив курс євро нижче 30 гривень

Новини » Фінанси     19.06.2020 - 17:30
Нацбанк опустив курс євро нижче 30 гривень
Фото: курс євро опустився нижче 30 гривень (РБК-Україна)

Євро подешевшав до 29,99 гривень

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2020 року опустив офіційний курс євро нижче психологічної позначки в 30 гривень. Курс євро встановлено на рівні 29,99 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, офіційний курс євро на 22 червня встановлено на позначці 29,9953 гривень. Це на шість копійок нижче ніж днем раніше - 30,0579 гривень. Таким чином, євро повернувся до значень початку червня.

Нацбанк опустив курс євро нижче 30 гривень

Готівковий ринок

Готівковий євро в українських обмінних пунктах сьогодні подешевшав на 11 копійок в порівнянні з попереднім днем і продавався в середньому за 30,08 гривень. Середній курс купівлі склав 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку 19 червня була нестабільна ситуація. Торги відкрилися подальшим зниженням євро, який напередодні опустився нижче позначки в 30 гривень. Однак протягом дня курс все-таки пішов на підвищення і до закриття міжбанку євро підійшов на позначці 30,02 гривень.

Курс долара

НБУ на 22 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 гривень за долар. Американська валюта дешевшає протягом останніх двох днів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк Україникурсы валютЄвро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся