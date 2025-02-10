В НАТО сказали, чем особенно ценны переданные Украине F-16

Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), усилили способность страны противостоять воздушным ракетным и дроновым атакам Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне в интервью ArmyInform.

"Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных Сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям", - заявил Драгоне. Он отметил, что истребители особенно ценны в противодействии ракетным ударам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В то же время их влияние на ситуацию на фронте зависит от: достаточной подготовки пилотов;

возможностей технического обслуживания;

непрерывного снабжения вооружений;

запасных частей. НАТО, в свою очередь, способствует тренировке украинских пилотов, а также технического персонала. В том числе и логистической поддержке, чтобы обеспечивать максимальную эффективность F-16.