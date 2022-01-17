НАТО направило військовий корабель і посилило присутність в Балтійському морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал телерадіомовлення Естонії ERR .

Повідомляється, що корабель увійшов в Балтійське море для спостереження за ситуацією в регіоні.

"Ми знаходимося на місці, щоб продемонструвати присутність і солідарність з альянсом в цілому", - заявили в НАТО.

Також повідомляється, що HNLMS Rotterdam призначений для здійснення вертолітних операцій. А його прибуття в регіон пов'язане з поточною ситуацією з безпекою в Європі на тлі нарощування Росією військової активності біля кордонів України.