НАТО готовит план на случай участия стран в высокоинтенсивном конфликте, - Bloomberg
НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран блока подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к потенциальной будущей военной деятельности.
В секретных инструкциях будут планироваться способы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи.
По словам высокопоставленного чиновника НАТО, союзникам по НАТО будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также более противовоздушной и противоракетной обороны. Руководство также подчеркнет необходимость более крупных инвестиций в цифровую модернизацию и подчеркнет необходимость комплексного использования данных, собранных от сил. После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.
НАТО хочет увеличить расходы на оборону
Сообщается, что страны НАТО пообещали тратить больше на оборону после вторжения России в Украину, но многие страны, включая Люксембург, Канаду и Италию, все еще пытаются придерживаться старых установок. Это усложняет Североатлантическому союзу существенное усиление целевого показателя, что может заставить союзников вместо этого согласиться на минимальный уровень в расходах 2% своего экономического производства на оборону. И даже это может быть сложно, особенно потому, что экономики страдают от высоких цен на продовольствие и энергию.
Так, цель начнут обсуждать во время двухдневной встречи министров обороны в Брюсселе.
"Если Столтенбергу удалось получить согласие всех, что 2% должны быть минимальным, то это уже было бы политически значимым процессом", - сказал старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО Генрих Браусс.
В ноябре Столтенберг заявил, что инвестиции в оборону будут важной темой на Вильнюсском саммите, добавив, что "2% ВВП на оборону следует считать минимумом, а не потолком".
Поскольку Польша уже планирует тратить 4% своего валового внутреннего продукта на оборону, союзники по НАТО могут столкнуться с давлением восточных стран по дальнейшему увеличению расходов.
Но более высокая цифра может столкнуться с отказом со стороны меньших стран с относительно высоким ВВП. Хотя союзники в общем-то соглашаются, что им нужно тратить больше, одним из главных нерешенных вопросов будет то, как быстро они должны это делать.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новое наступление России на Украину могла уже начаться.
Генсек также отметил, что Украина должна получить необходимое вооружение до того, как РФ перехватит инициативу.
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