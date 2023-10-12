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На следующей неделе НАТО проведет учения по обращению с ядерным оружием

Четверг 12 октября 2023 17:28
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На следующей неделе НАТО проведет учения по обращению с ядерным оружием Фото: Йенс Столтенберга (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Страны Североатлантического альянса вскоре проведут ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, обучение является обычной тренировочной мерой. В этом году они пройдут в октябре и будут проходить над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

В прошлогодних учениях принимали участие 14 стран и до 60 самолетов, включая истребители четвертого и пятого поколений, разведчики и танкеры.

"Российская война в Украине есть напоминание о важной роли, которую ядерное оружие НАТО играет в сдерживании агрессии", - подчеркнул Столтенберг.

По словам Столтенберга, учения станут возможностью показать эффективность и безопасность ядерного сдерживания Альянса.

"Это посылает четкий сигнал, что НАТО защищает всех союзников", – добавил он.

Программа ядерного обмена НАТО

Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 г. в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша хочет присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

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