"Преемник родится не в Китае": Далай-лама готовит мир к передаче титула

В июле духовному лидеру тибетских буддистов, Далай-ламе XIV, исполняется 90 лет. Именно к этой дате он пообещал объявить детали относительно своего преемника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вопрос наследника имеет огромное значение не только для буддистов, но и для Китая, Индии и США. Так происходит из-за стратегических, политических и религиозных факторов.

На этой неделе в Дхарамсале, Индия, пройдет большая религиозная конференция, посвященная 90-летию Далай-ламы. Участие примут более 100 буддийских лидеров, а также давний друг тибетцев - актер Ричард Гир. 5 июля Далай-лама примет участие в молитвах, а 6 июля - выступит на торжествах. Ожидается, что именно тогда он озвучит первые подсказки относительно своего преемника.

Как выбирают Далай-ламу

Согласно тибетской традиции, душа Далай-ламы после смерти перерождается в новом теле. Нынешнего Далай-ламу - Лхамо Тхондупа - признали реинкарнацией в возрасте двух лет. Его установление на трон состоялось в 1940 году в Потала-дворце, Лхаса. С тех пор он является не только духовным, но и символическим лидером Тибета.

Где родится преемник

В своей книге "Voice for the Voiceless", изданной в марте 2025 года, Далай-лама написал, что его преемник родится за пределами Китая. Во время недавнего выступления в Дхарамсале он заявил, что вскоре будет предложена "рамка", которая очертит процесс передачи титула. Подробности пока не обнародованы.

Далай-лама также создал в 2015 году Фонд Гаден Пходранг, который должен осуществить поиск и признание следующего Далай-ламы. Это работа команды его ближайших помощников и духовенства в изгнании.

Что говорит Китай

Пекин утверждает, что имеет право утверждать следующего Далай-ламу, ссылаясь на имперскую традицию времен династии Цин (1793 год) - когда имена реинкарнаций тянули из "золотой урны". В Китае считают, что преемник должен родиться исключительно на их территории и пройти контролируемый государством ритуал.

Однако сам Далай-лама призывает тибетцев не признавать кандидатов, которых назначит компартия Китая, отрицающая религию как таковую.

Реакция Индии и США

США и Индия открыто поддерживают независимость духовного выбора тибетского народа. В 2024 году Джо Байден подписал закон, который обязывает Китай прекратить давление в вопросе наследника Далай-ламы.

Индия, где живет более 100 тысяч тибетцев, уже давно стала убежищем для Далай-ламы с 1959 года. Его присутствие там является важным геополитическим фактором в противостоянии с Китаем.

Что будет дальше

Далай-лама заявил, что может реинкарнироваться в Индии, и что преемником может стать как мальчик, так и девочка. Подготовка к передаче титула уже продолжается, несмотря на то что традиционно этот вопрос не обсуждается до смерти действующего духовного лидера. Но из-за вмешательства Китая тибетское сообщество считает необходимым действовать иначе.

Духовный лидер готовит свою общину к жизни без него. Еще в 2011 году он передал политическую власть избранному правительству в изгнании, тем самым завершив 368-летнюю традицию духовно-политического правления.

"Мы должны быть готовы ко дню, когда Его Святейшества не станет", - отметила заместитель спикера тибетского парламента в изгнании Долма Церинг Тейкханг.