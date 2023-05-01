Настроения украинского бизнеса улучшились до максимума за 1,5 года: НБУ назвал причины

Бизнес в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) повысился до 51,5 с 49,5 в марте и пересек нейтральный уровень (50 пунктов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

"Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и топлива, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий большинства секторов", - говорится в сообщении.

Большинство предприятий, участвующих в опросе, несмотря на определенное смягчение прогнозов, сохранили высокие ожидания по росту закупочных цен, а также тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные сектора прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 04 по 21 апреля 2023 года. В опросе приняло участие 481 предприятие. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.