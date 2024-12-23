Последствия атаки РФ на Киевскую область: повреждены частные дома и линии электропередач

Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 декабря, снова атаковала территорию Украины. На этот раз зафиксированы последствия обстрела Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области и Telegram-канал Киевской ОГА.

Как рассказали в областной военной администрации, в области работали силы ПВО. Благодаря этому есть сбитые вражеские цели. К счастью среди людей пострадавших нет.

Однако в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждена линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено.

Также в другом районе были повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля. В домах выбиты окна, посечены двери и фасады, повреждены кровли. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Фото: последствия обстрела Киевской области 23 декабря (t.me/kyivregionpolice)

Напомним, с 10:00 22 декабря до 09:00 23 декабря Российская Федерация атаковала Украину 72 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов. В общем противовоздушной обороне удалось уничтожить 47 из них.