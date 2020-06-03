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Знайшли заміну Huawei: Канада побудує 5G разом зі Швецією

Новини » Телеком & IT     03.06.2020 - 01:40
Знайшли заміну Huawei: Канада побудує 5G разом зі Швецією
Фото: Huawei (huawei.com)

Мережа п'ятого покоління в Канаді будуть створювати шведська компанія Ericsson і фінська Nokia

Канада відмовилася від китайської компанії Huawei Technologies, яку раніше планували залучити до проекту створення телекомунікаційної мережі п'ятого покоління - 5G. Тепер цю задачу виконають шведська компанія Ericsson і фінська Nokia.

Про це повідомляє агентсво Reuters.

Про нове рішення стало відомо у вівторок, 2 червня. Так, дві найбільші канадські телекомунікаційні компанії Bell Canada і Telus Corp об'єдналися зі шведською компанією Ericsson (ERICb.ST) і фінською Nokia Oyj. Останні стануть постачальниками необхідного обладнання.

Також раніше німецька компанія Telefonica Deutschland вибрала Ericsson для створення своєї основної мобільної мережі 5G в Німеччині.

Агентство Reuters нагадує, що минулого тижня Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія заслухав справу фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Суд підтримав можливість видачі громадянки Китаю Сполученим Штатам. Рішення про екстрадицію повинен прийняти також міністр юстиції Канади. У США Ваньчжоу звинувачують у банківському шахрайстві, їй загрожує до двадцяти років в'язниці.

Зазначимо, що китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію у шпигунстві для Пекіна.

Нагадаємо, ще в травні 2019 року Мінторгівлі США внесло Huawei в чорний список як компанію, діяльність якої "суперечить національній безпеці США".

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України КанадаHuawei5G (зв'язок п'ятого покоління)
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