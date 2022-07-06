Знайшли паспорт РФ: заступника голови Харківської облради хочуть відсторонити
ДБР ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради. У чиновника знайшли російський паспорт, який він отримав у Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.
За інформацією відомства, у чоловіка знайшли паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.
Вказано, що ДБР вже звернулося до Харківської облради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.
Наразі відомо, що питання його відсторонення обласна рада планує розглянути найближчим часом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області арештували активи 13 російських компаній, що опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.