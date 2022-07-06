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Знайшли паспорт РФ: заступника голови Харківської облради хочуть відсторонити

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Харків, Середа 06 липня 2022 10:12
Знайшли паспорт РФ: заступника голови Харківської облради хочуть відсторонити Фото: заступник голови Харківської облради має російський паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

ДБР ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради. У чиновника знайшли російський паспорт, який він отримав у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

За інформацією відомства, у чоловіка знайшли паспорт громадянина РФ, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у Росії.

Вказано, що ДБР вже звернулося до Харківської облради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.

Наразі відомо, що питання його відсторонення обласна рада планує розглянути найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області арештували активи 13 російських компаній, що опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.

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