"Наш край": влада намагається змусити людей вдруге заплатити за газові лічильники

Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

На думку Шахова, газові монополісти "водять суспільство за ніс"

Газові монополії повинні встановити споживачам лічильники на газ не за рахунок держбюджету, а за рахунок мільярдних премій керівників "Нафтогазу" і облгазів. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він уточнив, що газові монополісти намагаються вдруге зняти з громадян плату за встановлення "безкоштовних лічильників".

"На сьогоднішній день близько трьох мільйонів українських домогосподарств не мають індивідуальних лічильників газу. Хоча плата за встановлення "безкоштовних лічильників" вже включена в тариф, на що є відповідне роз'яснення рішення Верховного суду. Проте газові монополісти нахабніють і намагаються отримати фінансування від уряду з держбюджету. Тобто збираються другий раз зняти гроші, які належать людям", - сказав Шахов.

Обіцянками встановити споживачам лічильники влада і газові монополісти "водять суспільство за ніс", вважає народний депутат від "Нашого краю".

"Заробляють на газі всі причетні. Відповідати перед людьми нікому. На рішення Верховного суду про обов'язок встановлення лічильників газові монополісти відмахнулися, що "немає технічних можливостей". Потім подумали і сказали: "Дайте гроші з бюджету". Хоча, припускаю, лічильники не встановлять навіть при держфінансуванні. Зміниться керівництво "Нафтогазу", облагазів, міністерств - питання замнуть. Монополіям вигідніше мати неврахований газ, яким вони розпоряджаються на власний розсуд", - пояснив Шахов.

Представник "Нашого краю" закликав владу змусити "Нафтогаз" та облгази оплатити лічильники зі своїх астрономічних і необгрунтованих витрат.

"Торішня премія керівництву" Нафтогазу "становила 1,2 мільярда гривень. За ці кошти можна встановити більше мільйона газових лічильників в будинках українців. Корпоративний календар коштував "Нафтогазу" 1,2 мільйона гривень - це ще тисяча лічильників. Таких витрат багато. Вимагаємо у влади провести тотальний аудит "Нафтогазу", змусити його виконувати свої прямі обов'язки або повернути частину сплачених грошей споживачам на самостійне придбання лічильників. За рахунок урізання астрономічних і необґрунтованих витрат газовиків можна закрити всі потреби населення в індивідуальних лічильниках", - резюмував Шахов.

За даними "Нашого краю", в Україні 13 млн газифікованих квартир та приватних будинків. З них не обладнані лічильниками понад 3 млн домогосподарств. Верховний суд вважає, що приватні облгази повинні самостійно купувати і встановлювати індивідуальні лічильники. За інформацією керівництва "Нафтогазу", уряд прийняв рішення, що замість облгазів фінансувати установку лічильників державна монополія. "Ми готові, якщо держава передбачить необхідну суму в фінансовому плані компанії", - пояснили в департаменті енергоефективності "Нафтогазу".