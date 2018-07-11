"Наш край": стартував збір підписів проти підвищення ціни на газ

Мазурчак зазначив, що потрібно зупинити підвищення ціни на газ

"Наш край" починає всеукраїнську кампанію збору підписів проти намірів уряду підвищити ціну на газ. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє прес-служба політсили.

Він зазначив, що потрібно зупинити владу в планах у черговий раз підвищити ціну на газ, інакше українцям не уникнути колапсу економіки і соціальної сфери.

"Майже сім тисяч гривень ми платимо за одну тисячу кубометрів газу, і це за умови, що український газ для людей може коштувати близько 3200 грн. Але за черговий кабальний кредит від МВФ уряд готовий ще більше підвищити ціну на газ. Це спровокує черговий виток інфляції, призведе до колапсу економіки і зробить українців ще біднішими. Тому "Наш край" починає збір підписів проти підвищення ціни на газ", - зазначив Мазурчак.

Він впевнений, що ціну на газ можна не просто утримати, а навіть зменшити.

"Розвіданого українського газу вистачить ще на 30 років, а потенційного на 300-400. У минулому році видобуток українського газу склав 20,5 млрд кубів, а потреби населення і ЖКГ становили 17 млрд кубів газу. Щоб зменшити ціну, досить український газ направити на потреби людей та ЖКГ, а не олігархів", – сказав Мазурчак.

Більше того, підкреслив він, влада вдається до "шантажу".

"Замість того, щоб прибрати бюрократію і чиновників-корупціонерів, влада почала лякати українців доларом по 40 грн, якщо не буде чергового кредиту від МВФ. Українців змушують вибирати між бути бідними або ще біднішими", – зауважив Мазурчак.

"Наш край" закликав українців припинити "шантаж" влади і не дати уряду підвищити ціну на газ.

"Збір підписів буде проходити у всіх регіонах України, а також в мережі інтернет. Кампанія стартує наступного тижня. Якщо хтось хоче підтримати нашу ініціативу, необхідно зателефонувати на "гарячу" лінію партії– 800 21 800 4", – резюмував Мазурчак.

Як відомо, згідно аналізу проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України", проведеного в Міністерстві фінансів України, українців чекає поетапне підвищення ціна на газ. За оцінками експертів, в 2018 році прогнозується зростання вартості газу для населення на рівні 18%.