У населених пунктах Бучанського та Вишгородського району відновлено електропостачання

Аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у таких населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча та у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

За його інформацією, у Київській області на 12 тимчасових переправах відновлено рух, ще 4 - в роботі, Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка, а в Ірпені завершено прокладання водогону.

"Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій", - зазначив Тимошенко.

Також відомо, що в селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвській ТГ повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання, а в селах Іванківської ТГ у 34 населених пунктах із 42 знову є вода. Щодо розподілу газу, то його відновлено у 111 населених пунктах.

Протягом доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 га території Київщини та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що більш ніж половина будинків Київщини знову зі світлом, заживлено понад 80 000 абонентів.