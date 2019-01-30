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Населення і бюджетні організації Волині скоротили споживання газу в 2018 році

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 19:30
Населення і бюджетні організації Волині скоротили споживання газу в 2018 році
Ілюстративне фото (104.ua)

Натомість, релігійні організації збільшили обсяги споживання на 6,34 %

У 2018 році на Волині спожито  476,5 млн куб. м блакитного палива. Це на 6,28 % менше в порівнянні з 2017 роком. Зменшення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок скорочення споживання бюджетними організаціями та населенням. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Волиньгаз".

У 2018 році домогосподарства скоротили споживання природного газу на 9,4 %, бюджетні установи – на 11,4 %, промисловість – на 1,6 %, ТКЕ - на 3,6 %. Натомість, релігійні організації збільшили обсяги споживання на 6,34 %.

"Населення вперше за два останні роки зменшило обсяги споживання. Якщо у 2017 році побутові споживачі використали 274,2 млн куб. м газу,  то в 2018 році  - 248,5 млн куб. м газу", - зазначив комерційний директор ПАТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз.

За словами прес-служби, внаслідок зменшення об’ємів споживання газу, у 2018 році компанія недоотримала тарифну виручку в розмірі 22,8 млн гривень (без ПДВ). До порівняння, розмір фінансування Інвестиційної програми, затвердженої НКРЕКП, за минулий рік становив 26,7 млн гривень (без ПДВ).

"Однією з головних причин зменшення споживання природного газу жителями Волині є зростання його ціни, яку встановив Кабінет Міністрів України. Нагадаємо, що з 1 листопада минулого року до 30 квітня 2019 року ціна на газ для побутових споживачів встановлена на рівні 8,55 гривень за куб. м", - йдеться у повідомленні.

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