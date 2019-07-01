Насалик пропонує Фаворову сьогодні зустрітися на публічному майданчику

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Міністр ініціює зустріч в прямому ефірі одного з телеканалів

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик готовий зустрітися з керівником газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз України" Андрієм Фаворовим 1 липня о 19.00 у прямому ефірі телеканалу ZIK, щоб обговорити проблеми української газової галузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Насалика.

"Отже, якщо бою не буде, я готовий зустрітися з вами на публічному майданчику для обговорення болючих проблем української газової галузі. Чекаю вас в понеділок о 19.00 на телеканалі ZIK. Приходьте, буде цікаво! І корисно", - написав Насалик.

Насалика не здивувала відмова Фаворова від участі в бої ММА, "так як ММА – це для справжніх чоловіків, для сильних духом і тілом", але здивувала його "обізнаність як учасника конкурсу на ліцензії на умовах СРП його результатів", - зазначив міністр.

"Мені, наприклад, як голові Міжвідомчої комісії вони ще не відомі. Так, можливо, це вже справа НАБУ або ДБР? Нехай вони поцікавляться, звідки у вас дані про переможців і переможених на цих конкурсах?", - пише міністр.

Як відомо, конфлікт між Насаликом і Фаворовим почався після інтерв'ю міністра виданню "Главком", в якому він звинуватив державну газовидобувну компанію "Укргазвидобування" у зриві планів по підвищенню видобутку газу.

"Всі запаси передавалися в державну компанію "Укргазвидобування", яка з 2016-го і до 2020 року повинна була наростити видобуток газу з 14,5 млрд м3 до 20 млрд (згідно з Стратегією 20/20). Але вони просто утилізували близько 40 млрд грн, не отримавши ніякого результату", – сказав Насалик.

Відповідаючи на запитання про колишнього директора "Укргазвидобування" Олега Прохоренка, міністр сказав: "Чесно кажучи, я б набив йому морду".

Фаворов заступився за свого попередника, викликавши Насалика на бій у проекті "Бокс білих комірців".

Міністр у відповідь заявив, що "білі комірці" - для інституту "благородних дівиць", і викликав опонента на бій без правил.

Від участі в бою без правил Фаворов відмовився, заявивши при цьому, що "бої без правил – це коли очолювана Вами міжвідомча комісія ставить під сумнів результати відкритого конкурсу на ліцензії на умовах СРП і перемогу в ньому державної компанії".