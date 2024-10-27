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NASA призывает расследовать возможные регулярные контакты Маска с Путиным

Вашингтон, Воскресенье 27 октября 2024 10:36
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NASA призывает расследовать возможные регулярные контакты Маска с Путиным Фото: Билл Нельсон (instagram.com/senatorbillnelson)
Автор: Наталья Юрченко

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон призывает провести расследование в отношении миллиардера Илона Маска. Он мог в течение двух лет регулярно общаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава NASA Нельсон в пятницу, 25 октября, выразил обеспокоенность возможными регулярными контактами Маска и Путина. Он считает, что нужно провести расследование.

"Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России состоялись многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это будет вызывать беспокойство, особенно для NASA, для Министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств", - сказал Нельсон.

Некоторые чиновники США выражали обеспокоенность контрразведки в прошлом году по взаимодействию Маска с Россией. Но американская разведка осторожно рассматривает эти взаимодействия, поскольку Маск является американским гражданином.

Некоторые чиновники Белого дома сообщили СМИ, что они не знали о контакте между Маском и Путиным. Журналисты предположили, что данные о переговорах, вероятно, секрет правительства.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что видел сообщение, но Белый дом "не в состоянии подтвердить". В Пентагоне отказались комментировать информацию СМИ, а спикер диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Маск и Путин провели лишь один телефонный разговор, во время которого они обсудили "космос, а также текущие и будущие технологии".

Маск и Путин общаются?

На днях издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщило, что американский миллиардер Илон Маск ведет тайные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По данным издания, они начали контактировать с конца 2022 года.

Кроме того, Маск мог общаться не только с диктатором, но и с российскими топ-чиновниками, в частности, с Сергеем Кириенко, которого называют "куратором" оккупированных регионов Украины.

В Украине считают досадными возможные контакты Маска с Путиным, особенно на фоне того, что Россия использует контрабандные Starlink.

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NASA Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Илон Маск
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