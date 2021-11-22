NASA планує збити астероїд у космосі. Розпочне місію вже завтра

Американська космічна агенція NASA разом зі SpaceX завтра запустять у космос ракету Falcon 9. Вона виведе на орбіту Double Asteroid Redirection Test (DART), який через рік зіб’є астероїд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року DART зіткнеться з Дідім - невеликим астероїдом, який швидко обертається. Його діаметр становить 780 метрів.

Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім NASA обрало саме його в якості цілі через можливість відстеження зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів.

Початок місії запланований на 23 листопада.