NASA відправить перший повністю комерційний екіпаж на МКС. Перший політ запланований на лютий 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника програми пілотованих польотів Національного агентства з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Кеті Лідерс.

"Відмінні новини, ми плануємо запуск місії Axiom-1 до МКС 21 лютого - вона стане першою приватною космічна місією на станції за підтримки Axiom", - повідомила Лідерс на своїй сторінці.

За інформацією NASA, екіпаж Axiom-1 відправиться до МКС з Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида. За планом управління, екіпаж з чотирьох осіб повинен буде провести на станції 8 днів, працюючи спільно з астронавтами, які постійно проживають на станції.

Згідно із заявою на сайті Axiom Space, в рамках місії на МКС відправляться чотири астронавти - капітан екіпажу, колишній астронавт і директор з розвитку бізнесу Axiom Space Майкл Лопес-Алегріа, американець Ларрі Коннор, канадець Марк Паті і ізраїльтянин Ейтан Стіббе.

Компанія Axiom Space була обрана NASA для створення комерційного сегмента на МКС в 2020 році. Передбачається, що відправка частин сегмента до МКС почнеться в 2024 році. Очікується, що перший комерційний модуль пристикується до переднього порту модуля Harmony, на якому зараз встановлений герметизований стикувальний перехідник.

У 2026 році, до сегменту буде пристикований лабораторний модуль для проведення експериментів і досліджень в стані мікрогравітації. А в 2027 на станцію прибуде останній модуль - The Axiom Power Tower. На ньому будуть встановлені сонячні батареї для живлення сегмента електроенергією, що дозволить сегменту в будь-який момент перейти на автономний режим роботи. Також в модулі буде обладнана система життєзабезпечення екіпажу, виділений відсік для різного корисного навантаження і припасів. Крім іншого, The Axiom Power Tower матиме шлюзовий відсік, через який астронавти зможуть виходити у відкритий космос.

Після припинення обслуговування МКС сегмент відстикується від станції і стане самостійною повністю комерційною станцією Axiom Commerical Space Station.