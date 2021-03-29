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Порушили правила в'їзду: Естонія повернула додому вісьмох українців

Новость на русском → Таллін, Понеділок 29 березня 2021 22:32
Порушили правила в'їзду: Естонія повернула додому вісьмох українців Фото: Естонія повернула додому вісьмох українців (Sergei Stepanov/ERR)
Автор: Андрій Козловський

В Естонії правоохоронці виявили вісьмох громадян України та одного білоруса, які порушили правила в’їзду до країни. Всім дев'ятьом довелося повернутися додому.

Про це повідомляє портал ERR.

Керівник служби нагляду за кордоном і міграцією Ляенеської префектури Марго Петерс сказав, що поліцейські перевірили на шосе Таллінн-Пярну-Ікла понад 160 транспортних засобів, які в'їхали в Естонію через прикордонний пункт Ікла. Всього було перевірено 239 осіб, понад половина яких були іноземними громадянами.

"Підстав для в'їзду в Естонії не було у чотирьох громадян України та одного громадянина Білорусі. Була підстава вважати, що вони бажають знайти в Естонії роботу, хоча двоє з них стверджували, що їдуть до одного на день народження", - сказав Петерс.

Увечері того ж дня поліцейські зупинили недалеко від Пярну мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими реєстраційними номерами. З дев'яти іноземців, що знаходилися в автобусі, у чотирьох громадян України, не було законних підстав для перебування в Естонії.

"За їх словами, вони хотіли зайнятися в Естонії підприємництвом, права на роботу в Естонії у них не було", - розповів Петерс.

Він також нагадав, що зараз іноземці можуть приїхати до Естонії на роботу лише в разі, якщо на момент перетину кордону у них вже є роботодавець і робота в Естонії оформлена коректно.

Нагадаємо, на початку березня Польща не пустила до країни автобус з українцями після того, як один з них заявив, що у нього COVID. Всім пасажирам відмовили у в'їзді.

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