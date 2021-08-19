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Порушують антимонопольне законодавство: в США подали до суду на Facebook

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США , Четвер 19 серпня 2021 21:45
Порушують антимонопольне законодавство: в США подали до суду на Facebook Фото: в США Федеральна торгова комісія подала до суду на Facebook (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Федеральна торгова комісія (FTC) США подала до суду на компанію Facebook, яка належить Марку Цукербергу. Найбільшу у світі соціальну мережу звинувачують у монополізації ринку шляхом придбання своїх конкурентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Відповідно до позову, FTC звинувачує Facebook у монополізації ринку шляхом придбання своїх конкурентів. Комісія пригадала, як соціальна мережа купила месенджер Whatsapp у 2014 році за 19 млрд доларів, а фотообмінник Instagram - у 2012 році за 1 млрд доларів.

Відзначимо, що попередній позов Федеральний суд з антимонопольних справ округу Колумбія - відхилив у червні поточного року, однак він дав 30 днів FTC, аби вона внесла правки у свою заяву й спробувала подати її знову. Пізніше цей термін продовжили до 19 серпня.

Зауважимо, що комісія, зі свого боку, вимагає аби суд скасував придбання компанією Whatsapp та Instagram.

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