"Народний фронт" вимагає ухвалення рішення про невизнання виборів президента РФ

Фракція "Народний фронт" зареєструвала проект постанови про заяву Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи. Про це на Погоджувальній раді повідомив керівник фракції, один з авторів постанови Максим Бурбак, передає прес-служба "Народного фронту".

Він підкреслив, що вибори, які вчора пройшли в Криму, нелегітимні як і їхній результат.

"Так звані вибори були очевидною насмішкою над демократією та брутальною наругою над правами людини. Ці так би мовити вибори оголосила нелегітимна Дума, яка у 2016 році обиралася на тимчасово окупованій території України. Цього нібито президента так само обирали в окупованому Криму. Відтак, лише на цій підставі Путіна не можна вважати легітимним президентом РФ", - сказав Бурбак.

"Верховна Рада повинна ухвалити відповідну постанову, у якій ми дамо належну політичну і правову оцінку фарсу, який у Росії називають виборами президента. Проект постанови №8153 вже зареєстровано депутатами фракції "Народний фронт", - наголосив він і додав, що постанову необхідно прийняти вже цього тижня.

Бурбак також підкреслив, що "фракція підтримує ідею щодо виходу України з СНД".

"Тут можна сказати лише одне: нарешті. Дуже хотілося б, аби ці розмови не закінчилися тільки гарними заявами чи піаром. Хочемо бачити вже і негайно проекти відповідних рішень. Досить говорильні, а більше дій", - сказав він.

Бурбак також від імені фракції висловив вдячність Нацгвардії та Нацполіції за забезпечення громадського порядку і недопущення провокацій біля дипломатичних представництв Росії в Україні.

"Як відомо, міністр Арсен Аваков заздалегідь викликав тимчасового повіреного у справах Російської Федерації і повідомив йому про неможливість організації голосування у їхніх консульствах на території України. Абсолютно правильне рішення, оскільки ці так звані вибори грубо порушують закони України і міжнародне право", - додав він.