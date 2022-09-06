ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Народ України нагородили премією за мужність у захисті свободи слова

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 17:21
Народ України нагородили премією за мужність у захисті свободи слова Фото: народ України нагородили премією за мужність у захисті свободи слова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Німецькою премією в галузі ЗМІ "M100 Media Award" цього року нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення". Таке рішення Рада премії винесла 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Від імені народу України нагороду отримає 15 вересня Володимир Кличко.

"Жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи. Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день за днем уже багато місяців", - йдеться у заяві Ради премії.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу премію отримає як "голос з Києва" Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка.

Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. З політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Премію "M100 Media Award" присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі.

Раніше премію отримували екс-міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo та інші.

У травні неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин і проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство". Весь народ став лауреатом Atlantic Council вперше.

У липні престижну американську нагороду імені Артура Еша за мужність отримав Віталій Кличко. Він заявив, що вважає цю премію нагородою всіх українців, які захищають незалежність і свободу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії