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Був під наркотиками: військові на Донбасі затримали бойовика

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Понеділок 27 грудня 2021 22:04
Був під наркотиками: військові на Донбасі затримали бойовика Фото: військові на Донбасі затримали бойовика (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 грудня, в Луганській області українські військові затримали бойовика "ЛНР". Він був у стані сильного наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Порушник в російській формі, в стані сильного наркотичного сп'яніння рухався через лінію зіткнення в бік українських позицій. Наші захисники затримали бойовика, після чого передали його представникам служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 40-річний затриманий бойовик проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань РФ.

При собі чоловік мав паспорт так званої "ЛНР".

Після українські військові з'ясували, що затриманий бойовик з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).

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