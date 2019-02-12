ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нардепи просять ЄС про протидію будівництву "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    12.02.2019 - 15:08
Нардепи просять ЄС про протидію будівництву "Північного потоку-2"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати ВР звернулися з відкритим листом

Депутати Верховної ради звернулися до інституцій Європейського союзу з відкритим листом щодо забезпечення енергетичної незалежності країн європейського континенту та протидії реалізації проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, 12 лютого 2019 року 21 нардеп звернувся з відкритим листом до Європейського парламенту, Європейської комісії та Європейської ради.

Парламентарі зокрема наголосили на своїй підтримці резолюції Європейського парламенту щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію від 12 грудня 2018 року, в якій наголошується на вирішальній ролі нашої держави у європейській мережі енергопостачання та засуджується будівництво газогону "Північний потік-2".

Також у листі висловлюється занепокоєння щодо намагань підриву єдності ЄС, принципів демократії та верховенства права, енергетичної незалежності держав ЄС та заклик до ключових європейських інституцій вжити рішучих кроків із протидії таким намаганням і дотримуватися виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема статті 274 щодо необхідності врахування інтересів України в частині транзиту газу до ЄС.

Нагадаємо, Україна та Польща посилять співпрацю у протидії "Північному потоку-2".

Як писало РБК-Україна, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

Зазначимо також, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа опиниться у залежності від газу РФ у результаті будівництва цього трубопроводу.

Україна та Польша посилять співробітництво у протидії "Північному потоку-2" Рада ЄС погодила початок переговорів щодо змін в Газовій директиві
Новини України ЕвросоюзВерховна РадаСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся