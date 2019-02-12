Нардепи просять ЄС про протидію будівництву "Північного потоку-2"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати ВР звернулися з відкритим листом

Депутати Верховної ради звернулися до інституцій Європейського союзу з відкритим листом щодо забезпечення енергетичної незалежності країн європейського континенту та протидії реалізації проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, 12 лютого 2019 року 21 нардеп звернувся з відкритим листом до Європейського парламенту, Європейської комісії та Європейської ради.

Парламентарі зокрема наголосили на своїй підтримці резолюції Європейського парламенту щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію від 12 грудня 2018 року, в якій наголошується на вирішальній ролі нашої держави у європейській мережі енергопостачання та засуджується будівництво газогону "Північний потік-2".

Також у листі висловлюється занепокоєння щодо намагань підриву єдності ЄС, принципів демократії та верховенства права, енергетичної незалежності держав ЄС та заклик до ключових європейських інституцій вжити рішучих кроків із протидії таким намаганням і дотримуватися виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема статті 274 щодо необхідності врахування інтересів України в частині транзиту газу до ЄС.

Нагадаємо, Україна та Польща посилять співпрацю у протидії "Північному потоку-2".

Як писало РБК-Україна, Німеччина і Франція врегулювали суперечку навколо російського газового проекту "Північний потік-2" і досягли компромісу по Газовій директиві.

Зазначимо також, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа опиниться у залежності від газу РФ у результаті будівництва цього трубопроводу.