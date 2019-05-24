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У нардепа вимагали півмільйона доларів

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 09:56
У нардепа вимагали півмільйона доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваний зламав електронну пошту нардепа

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження через вимагання і незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судовий репортер".

За даними слідства, підозрюваний вступив у злочинну змову з групою невстановлених осіб наприкінці 2018 - на початку 2019. Був розроблений злочинний план вимагання 500 тис. доларів у народного депутата, погрожуючи розповсюдженням інформації, отриманої внаслідок зламу електронних поштових скриньок та подальшого спотворення листування. Йшлося про переписку оточення нардепа в кількості щонайменше 10 осіб.

Підозрюваний написав нардепу на Whatsapp і повідомив, що знає про зміст листування. 14 травня підозрюваний зустрівся з народним депутатом в готелі "Русь"і висунув вимогу надання йому гроші в сумі 500 тис. доларів за не розповсюдження змісту електронного листування. Потім підозрюваний отримав від нардепа 500 тис. доларів і був затриманий.

У судовому засіданні підозрюваний вину визнав та просив застосувати щодо нього запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Але суд взяв його під варту, призначивши альтернативу у вигляді застави в сумі 154 тис. грн. Про підозрюваного в ухвалі сказано, що він уродженець Харкова і раніше не судимий. Ім’я народного депутата в опублікованій ухвалі суду приховано.

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань спільно з поліцейськими затримали депутата Київської обласної ради за отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів.

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