Нардепа Мережка обрали віце-президентом ПАРЄ

Фото: Олександр Мережко (facebook.com KlymenkoTime)

Мережка нещодавно призначили главою комітету ВР з питань зовнішньої політики

Члена української делегації, народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мережко обрали віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа Євгенії Кравчук.

Так, нещодавно нардепи підтримали призначення Мережка главою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Олександра Мережка обрано віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи! Олександр - доктор юридичних наук, відомий вчений та фахівець у галузі міжнародного права, нещодавно він став головою комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії, знання специфіки цих країн також стане в нагоді при виконанні повноважень у рамках ПАРЄ", - написала парламентар.

Так, двадцять віце-президентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії та залишаються на посаді до відкриття наступної сесії.

Нагадаємо, на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи новим президентом ПАРЄ обрали бельгійського депутата Ріка демсил. На посту президента ПАРЄ він змінив швейцарського депутата Ліліан Морі-Паскье.

Відзначимо, глава ПАРЄ обирається строком на два роки, наступні вибори відбудуться у січні 2022 року.

Як писало РБК-Україна, депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. Остаточне рішення ПАРЄ по російським повноваженням буде відоме в середу, 29 січня.