Нардеп указал на нарушения АРМА с акциями "Укрнефтебурения"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) без оценки и конкурса передало корпоративные права компании "Укрнефтебурение" в управление "Укрнафте" на сфальсифицированных основаниях.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Счетная палата зафиксировала серьезные нарушения в управлении арестованными активами. Один из самых вопиющих кейсов - "Укрнефтебурение". Корпоративные права компании АРМА без оценки и конкурса передала в управление "Укрнафте" на сфальсифицированных основаниях", - пишет народный депутат.

Гончаренко отмечает, что были незаконно выплачены дивиденды, которые должны были получить акционеры.

"Проблема в том, что ни АРМА, ни "Укрнафта" не являются акционерами и не имели никакого права распоряжаться этими деньгами. И что теперь имеем? Полмиллиарда кубометров газа - просто не добыто, более 2,5 миллиарда гривен налогов не поступили в бюджет, а иностранные инвесторы потеряли контроль над своими активами", - пишет народный депутат.

Он напоминает, что недавно Зеленский заявил, что поручил финансировать некоторые программы USAID за счет внутренних средств.

"Замечательная инициатива. Но есть один нюанс: внутренние средства можно было бы не искать, а просто не терять миллиарды из-за коррупционных схем", - возмущается депутат.

Ранее на многочисленные нарушения законодательства при передаче корпоративных прав "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафте" неоднократно указывал первый заместитель парламентского Комитета ТЭК, нардеп Алексей Кучеренко.

"Главным в этом спектакле является то, что инициаторы решили дорогой избавиться от АРМА и воспользоваться упрощенной сокращенной процедурой передачи арестованного имущества Правительством в исключительных случаях", - отметил Кучеренко.

По его словам, законодательство содержит исчерпывающий перечень таких оснований, а именно наличие прямой угрозы остановки тепло/водо/газоснабжения, или задействованность в работе на ВПК. Эта процедура была специально введена под неотложную передачу арестованных облгазов и облэнерго. Потому что в противном случае - прохождение законодательно предусмотренной процедуры через АРМА, существовала прямая угроза системам жизнеобеспечения.

"В случае с "Укрнефтебурение", я, как специалист в ЖКХ и ТЭК с многолетним опытом, вообще не вижу наличие никаких правовых оснований использования такой спецпроцедуры передачи, потому что предприятие добывает газ, платит налоги и не привлечено к системе жизнеобеспечения населения и армии", - отмечал Кучеренко.