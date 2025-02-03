ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Нардеп указал на нарушения АРМА с акциями "Укрнефтебурения"

Понедельник 03 февраля 2025 16:55
UA EN RU
Нардеп указал на нарушения АРМА с акциями "Укрнефтебурения" Фото: нардеп указал на нарушения АРМА с акциями "Укрнефтебурения" (Униан)
Автор: Александр Мороз

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) без оценки и конкурса передало корпоративные права компании "Укрнефтебурение" в управление "Укрнафте" на сфальсифицированных основаниях.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Счетная палата зафиксировала серьезные нарушения в управлении арестованными активами. Один из самых вопиющих кейсов - "Укрнефтебурение". Корпоративные права компании АРМА без оценки и конкурса передала в управление "Укрнафте" на сфальсифицированных основаниях", - пишет народный депутат.

Гончаренко отмечает, что были незаконно выплачены дивиденды, которые должны были получить акционеры.

"Проблема в том, что ни АРМА, ни "Укрнафта" не являются акционерами и не имели никакого права распоряжаться этими деньгами. И что теперь имеем? Полмиллиарда кубометров газа - просто не добыто, более 2,5 миллиарда гривен налогов не поступили в бюджет, а иностранные инвесторы потеряли контроль над своими активами", - пишет народный депутат.

Он напоминает, что недавно Зеленский заявил, что поручил финансировать некоторые программы USAID за счет внутренних средств.

"Замечательная инициатива. Но есть один нюанс: внутренние средства можно было бы не искать, а просто не терять миллиарды из-за коррупционных схем", - возмущается депутат.

Ранее на многочисленные нарушения законодательства при передаче корпоративных прав "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафте" неоднократно указывал первый заместитель парламентского Комитета ТЭК, нардеп Алексей Кучеренко.

"Главным в этом спектакле является то, что инициаторы решили дорогой избавиться от АРМА и воспользоваться упрощенной сокращенной процедурой передачи арестованного имущества Правительством в исключительных случаях", - отметил Кучеренко.

По его словам, законодательство содержит исчерпывающий перечень таких оснований, а именно наличие прямой угрозы остановки тепло/водо/газоснабжения, или задействованность в работе на ВПК. Эта процедура была специально введена под неотложную передачу арестованных облгазов и облэнерго. Потому что в противном случае - прохождение законодательно предусмотренной процедуры через АРМА, существовала прямая угроза системам жизнеобеспечения.

"В случае с "Укрнефтебурение", я, как специалист в ЖКХ и ТЭК с многолетним опытом, вообще не вижу наличие никаких правовых оснований использования такой спецпроцедуры передачи, потому что предприятие добывает газ, платит налоги и не привлечено к системе жизнеобеспечения населения и армии", - отмечал Кучеренко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укргаздобыча Верховная рада Укрнафта
NEWS
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов
DAILY
Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры