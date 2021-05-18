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Нардеп Яценко увійшов до фракції "Батьківщина"

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 16:56
Нардеп Яценко увійшов до фракції "Батьківщина" Фото: народний депутат Антон Яценко (facebook.com YatsenkoAntonVolodymyrovych)
Автор: Юлія Струк

Позафракційний депутат Верховної ради Антон Яценко став членом фракції "Батьківщини". Таке оголошення зробив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до ч. 3 ст. 60 закону про регламент ВРУ повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", - зазначив заступник голови Ради.

Відзначимо, що ще в лютому депутат був членом групи "За майбутнє". Однак у середині лютого вийшов з її складу.

У парламенті попереднього скликання входив до депутатської групи "Відродження".

До слова, на виборах 2007 року Яценко обрали депутатом від БЮТ. А в 2011 році перейшов до фракції "Партії регіонів".

Нагадаємо, в кінці грудня минулого року партія "Голос" змінила главу фракції у Верховній раді. Ним став Ярослав Железняк.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада 2020 року у ВР склав присягу нардеп Андрій Шараскін. Він увійшов до складу фракції "Голос".

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