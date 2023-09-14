Нардеп назвала две схемы на табачном рынке, из-за которых бюджет недополучает 22 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Галины Янченко.

"19,5% рынка - это тень. Причем 11% - торговля товарами для Duty Free , которых в Украине при отсутствии работающих аэропортов практически не существует, а вот торговля duty free без уплаты акциза процветает. Верховная рада приложила значительные усилия, чтобы решить эту проблему и с 1 октября эта схема должна прекратить свое существование благодаря недавно принятому законопроекту", – сообщила Янченко.

Следующие 7% - контрафакт. Причем количество поддельной продукции ограничено, а их явки-пароли известны правоохранителям, говорит нардеп.

Контрабанда занимает всего 1,5% всего сектора.

"Эта картина сильно отличается от того, с чем сталкиваются правительства европейских стран. То есть если мы поборем 2 ключевые схемы, то сможем дополнительно наполнять бюджет на 20 млрд грн, а теневой рынок практически исчезнет и, вероятно, станет еще меньше, чем в западных странах", - резюмировала Янченко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении продаж табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах Duty Free.

Также с 11 июля в Украине запретили продавать электронные сигареты и курить в общественных местах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.