ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардеп Безгин в 2020 году выдал доверенность на распоряжение имуществом в Крыму депутату от "Единой России"

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 12:28
Нардеп Безгин в 2020 году выдал доверенность на распоряжение имуществом в Крыму депутату от "Единой России" Фото: Виталий Безгин (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета по организации государственной власти Виталий Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на депутата "Единой России" Галину Герасимову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы, опубликованные "Цензор.НЕТ".

Издание отмечает, что нардеп родился и долго жил в Крыму до начала российской агрессии, но затем оккупированную территорию не посещал.

15 октября 2020 года Безгон выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире АР Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв. 160 по имени своей родной тети Герасимовой Галины Витальевны.

Согласно официальным данным РФ, Герасимова на момент заключения доверенности и по сей день является депутатом государственного совета оккупационной администрации Крым от правящей путинской партии "Единая Россия" и занимает должность заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Нардеп Безгин в 2020 году выдал доверенность на распоряжение имуществом в Крыму депутату от &quot;Единой России&quot;Нардеп Безгин в 2020 году выдал доверенность на распоряжение имуществом в Крыму депутату от &quot;Единой России&quot;

Как добавляет издание, сотрудничество в любых формах с государственными изменниками и российской агентурой во время войны недопустимо для граждан Украины. Это нарушение закона:

  • статья 111-1. Коллаборационная деятельность - установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, непризнание распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины;
  • статья 436-2. Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отмечает издание.

Напомним, Безгин также является членом Временной следственной комиссии ВР по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Крим
NEWS
ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - Генштаб
ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира